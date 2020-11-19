Германия хочет защитить "Северный поток-2"

Германия должна продемонстрировать, что настроена серьезно. Об этом заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст. Он полагает, что США грозят Германии ввести санкции против некоторых лиц, запретить въезд и заморозить вклады.

Ходят слухи, что Джо Байден намерен усилить санкции для того чтобы «Северный поток-2» потерпел крах. Уже согласованы довольно жесткие санкции против проекта, которые могут существенно его замедлить.

Газопровод из РФ в Германию должны были запустить в 2019 году, но в строительство вмешались США.

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