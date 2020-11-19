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Германия хочет защитить "Северный поток-2"
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Германия хочет защитить "Северный поток-2"

Газопровод из РФ в Германию должны были запустить в 2019 году, но в строительство вмешались США
​В Германии заявили о шансах защитить «Северный поток-2» от влияния Вашингтона.

Германия должна продемонстрировать, что настроена серьезно. Об этом заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст. Он полагает, что США грозят Германии ввести санкции против некоторых лиц, запретить въезд и заморозить вклады.

Ходят слухи, что Джо Байден намерен усилить санкции для того чтобы «Северный поток-2» потерпел крах. Уже согласованы довольно жесткие санкции против проекта, которые могут существенно его замедлить.

Газопровод из РФ в Германию должны были запустить в 2019 году, но в строительство вмешались США.

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четверг 19.11.2020 | 22:00
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