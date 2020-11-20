Байден не намерен вводить новые санкции в отношении КНР

На брифинге в штате Делавэр Джо Байден объявил, что намерения будущей власти США заключаются не в наказании и расправе над Китаем, а в том, что он должен играть по мировым стандартам. Тематика брифинга была посвящена онлайн-конференции с коллегией исполнительного комитета Национальной ассоциации губернаторов США.

На вопросы, посвященные медицине и распространению пандемии коронавируса, Джо Байден дал исчерпывающий ответ. "США вступят обратно в ВОЗ и поддержат реформу организации здравоохранения".

"Соединенные Штаты и их партнеры разработают единые нормы и правила, по которым будет действовать и КНР. Мы победим не только эпидемию коронавируса, но и выработаем стратегию по борьбе со всеми последующими", - добавил Байден.

На прошедших в первых числах ноября выборах президентов США победу, по мнению СМИ, одержал Джо Байден, хотя подсчет голосов продолжается. Действующий президент США не признал победу оппонента, сам же Джо Байден уже объявил себя победителем.

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