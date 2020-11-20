Цены на нефть демонстрируют стабильность

Котировки фьючерсов на нефть Brent с поставкой в январе на площадке ICE Futures находятся на уровне 44,22 долларов за барр. Согласно данным вчерашней торговой сессии, контракты снизились до 44,2 долларов за барр.

Котировки фьючерсов на нефть WTI с поставкой в декабре на фондовой площадке NYMEX находятся на отметке в 41,74 долларов за барр. В ходе вчерашних торгов котировки фьючерсов опустились на 0,08 долларов за барр.

Время реализации фьючерсов на WTI с контрактами в декабре заканчивается сегодня. Востребованные фьючерсы на нефть с поставкой в январе в ходе сегодняшней сессии снижаются на 0,02 доллара, и проводят торги на уровне 41,88 доллара за барр.

По вчерашнему заявлению демократа Чака Шумера стало известно, что республиканец Митч Макконнелл дал положительный ответ на пролонгацию переговоров по мерам стимулирования экономики США на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает CNBC.

По вчерашним статистическим данным количество заражённых коронавирусом за сутки в Соединенных Штатах установило новый антирекорд — 185,76 тысяч человек, заявляет CNN. Администрация штата Калифорнии ввела комендантский час в большинстве своих округов.

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