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ЕС намерен приобрести вакцин Pfizer и CureVac на сумму $10 млрд
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ЕС намерен приобрести вакцин Pfizer и CureVac на сумму $10 млрд

ЕС одобрил сделку на приобретение препарата по стоимости 18,34 долларов за единицу вакцины от компаний Pfizer и BioNTech
​По сообщению представителя Евросоюза, который оказывает помощь в переговорах по приобретению ЕС вакцины от компании Pfizer-BioNTech в сотрудничестве с CureVac, Евросоюз планирует купить сотни миллионов единиц вакцины на сумму более 10 млрд. долларов США.

Согласно информации представителя, ЕС одобрил сделку на приобретение препарата по стоимости 18,34 долларов за единицу вакцины от компаний Pfizer и BioNTech. При этом за дозу препарата Европейский союз платит гораздо меньше, чем Соединенные Штаты по договорённостям о первых поставках.

Евросоюз намерен приобрести не только вакцины этих компаний, но и уже провел переговоры по приобретению 225 млн. единиц вакцины от компании CureVac по стоимости в 11,84 долларов в рамках первых поставок, заявил представитель ЕС.

Позже Европейский союз расширил условия сделки с компанией CureVac и увеличил количество доз покупаемой вакцины до 405 миллионов единиц, из которых 180 миллионов доз приходятся на опциональные. Неизвестна и стоимость 180 млн. единиц препарата (10 или 12 евро за дозу). Но при стоимости в 10 евро за единицу Евросоюз заплатит €4,05 млрд. за 405 млн. единиц препарата.

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пятница 20.11.2020 | 11:43
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