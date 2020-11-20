ЕС намерен приобрести вакцин Pfizer и CureVac на сумму $10 млрд

Согласно информации представителя, ЕС одобрил сделку на приобретение препарата по стоимости 18,34 долларов за единицу вакцины от компаний Pfizer и BioNTech. При этом за дозу препарата Европейский союз платит гораздо меньше, чем Соединенные Штаты по договорённостям о первых поставках.

Евросоюз намерен приобрести не только вакцины этих компаний, но и уже провел переговоры по приобретению 225 млн. единиц вакцины от компании CureVac по стоимости в 11,84 долларов в рамках первых поставок, заявил представитель ЕС.

Позже Европейский союз расширил условия сделки с компанией CureVac и увеличил количество доз покупаемой вакцины до 405 миллионов единиц, из которых 180 миллионов доз приходятся на опциональные. Неизвестна и стоимость 180 млн. единиц препарата (10 или 12 евро за дозу). Но при стоимости в 10 евро за единицу Евросоюз заплатит €4,05 млрд. за 405 млн. единиц препарата.

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