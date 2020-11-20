МВФ прогнозирует довольно крупные издержки по ВВП-варрантам Украины

Специалисты полагают, что в данном сценарии роста экономики на 4% будет довольно скромным — примерно 3% от изначального списания.

Многие инвесторы недооценивали преимущества ВВП-варрантов, о чем свидетельствует изначальная низкая рыночная стоимость VRI. Из-за кризиса, вызванного коронавирусом, может произойти довольно неэффективная реструктуризация имеющегося суверенного долга. В данном случае SCDI могут сыграть весомую роль в улучшении данной реструктуризации, но при этом нужно учитывать опыт перечисленных выше выпусков.

В МВФ отмечают, что будет оптимальным рассмотреть вариант стандартизации выпуска такого рода инструментов, а также выпускать биржевые облигации, выплаты по которым происходят как в хорошие, так и в плохие времена.

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