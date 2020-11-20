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Поставки по газопроводу Сила Сибири не соответствуют запланированным
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Поставки по газопроводу Сила Сибири не соответствуют запланированным

Есть вероятность, что планы поставок на 2020 год могут быть сорваны
​Поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» на территорию Китая оказались гораздо выше обязательств по контракту. Так, 12 ноября превышение оказалось на отметке в 25%.

Этого показателя все равно недостаточно. Есть вероятность, что планы поставок на 2020 год могут быть сорваны. Планировалось, что объемы поставок достигнут отметки в 5 млрд кубометров.

В то же время, согласно заявлению главы «Газпром трансгаз Томск» В. Бородина, по магистрали удалось прокачать только 2,3 млрд кубометров. Чтобы компенсировать столь малые цифры, необходимо более чем на 50% увеличить прокачку суточных объемов.

В том случае, если не удастся увеличить прокачку, то компании не удастся осуществить поставку в Китай даже минимального объема газа, который прописан в договоре. Согласно договоренности, России необходимо поставить 4,25 млрд кубометров.

Проектная мощность трубопровода составляет 38 млрд кубометров, однако пока что у России нужной ресурсной базы для того чтобы реализовать такого рода поставки. Для этого необходима разработка нового проекта, который позволит максимально эффективно использовать текущие мощности.

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пятница 20.11.2020 | 15:51
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