Золото упало в цене из-за успешных испытаний вакцины о коронавируса

Эксперты полагают, что золото в качестве способа защититься от инфляции имеет шансы немного вернуть утраченные позиции в случае, если рост цен будет большим, а ЦБ многих государств могут отложить рост процентных ставок. Между тем, инвесторы сейчас намерены вложить деньги в ценные металлы, которые в данный момент не испытывают колебания. Стоит отметить, что стоимость серебра растет в цене уже второй месяц подряд, а платина достигла своего максимума начиная с сентября.

Согласно прогнозам аналитиков, в России объемы производства золота вырастут до рекордного уровня в этом году. В то же время российские банки смогли накопить рекордное количество драгоценных металлов. В перерасчете на золотой эквивалент это 121 тонна.

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