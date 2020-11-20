FreshForex теперь в Telegram

Тогда воспользуйтесь предложением от FreshForex и получайте аналитику в удобном формате по всем парам прямо в свой Телеграм!
Всего брокер FreshForex предоставляет доступ к пяти видам каналов с регулярными обновлениями:
- Определение потенциала тренда для того, чтобы правильно отличать коррекции от тренда и понимать, когда лучше открывать или закрывать сделку.
- Фундаментальный анализ в качестве помощи для торговли на новостях и получения прибыли за короткий промежуток времени.
- Волновой анализ для определения направления дальнейшего движения цены.
- Опционный анализ для выявления точных уровней поддержки и сопротивления.
- Анализ маржинальных уровней с информацией о том, по каким позициям с большей долей вероятности произойдет маржин-колл.
Источник: FreshForex
Читайте также: Forex4you представил плагин Autochartist