FreshForex теперь в Telegram

Тогда воспользуйтесь предложением от FreshForex и получайте аналитику в удобном формате по всем парам прямо в свой Телеграм!

Всего брокер FreshForex предоставляет доступ к пяти видам каналов с регулярными обновлениями:

Определение потенциала тренда для того, чтобы правильно отличать коррекции от тренда и понимать, когда лучше открывать или закрывать сделку.

Фундаментальный анализ в качестве помощи для торговли на новостях и получения прибыли за короткий промежуток времени.

Волновой анализ для определения направления дальнейшего движения цены.

Опционный анализ для выявления точных уровней поддержки и сопротивления.

Анализ маржинальных уровней с информацией о том, по каким позициям с большей долей вероятности произойдет маржин-колл.

Для того, чтобы получить доступ к аналитике в Телеграм, откройте счет в компании FreshForex, отправьте заявку на почту [email protected] , но обязательно укажите в теме письма «Доступ в Телеграм за регистрацию». Получайте аналитические обзоры и делайте свою торговлю еще выгоднее с FreshForex!

Источник: FreshForex

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