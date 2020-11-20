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FreshForex теперь в Telegram

Для того, чтобы получить доступ к аналитике в Телеграм, откройте счет в компании FreshForex
Хотите получать самые актуальные и свежие обзоры, аналитику и комментарии профессионалов рынка? Или иметь возможность проверить свои торговые решения благодаря торговым сигналам и прогнозам по пяти видам анализа ежедневно? 

Тогда воспользуйтесь предложением от FreshForex и получайте аналитику в удобном формате по всем парам прямо в свой Телеграм!

Всего брокер FreshForex предоставляет доступ к пяти видам каналов с регулярными обновлениями:

  • Определение потенциала тренда для того, чтобы правильно отличать коррекции от тренда и понимать, когда лучше открывать или закрывать сделку.
  • Фундаментальный анализ в качестве помощи для торговли на новостях и получения прибыли за короткий промежуток времени.
  • Волновой анализ для определения направления дальнейшего движения цены.
  • Опционный анализ для выявления точных уровней поддержки и сопротивления.
  • Анализ маржинальных уровней с информацией о том, по каким позициям с большей долей вероятности произойдет маржин-колл.
Для того, чтобы получить доступ к аналитике в Телеграм, откройте счет в компании FreshForex, отправьте заявку на почту [email protected], но обязательно укажите в теме письма «Доступ в Телеграм за регистрацию». Получайте аналитические обзоры и делайте свою торговлю еще выгоднее с FreshForex! 

Источник: FreshForex



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пятница 20.11.2020 | 18:03
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