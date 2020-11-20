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Экономика
Рынок нефти и газа
Белоруссия добивается повышения тарифа на транзит нефти
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Белоруссия добивается повышения тарифа на транзит нефти

Пресс-секретарь
​Белоруссия поставила в известность Россию о планах на повышение тарифов на 2021 год на транспортировку российской нефти транзитной системой Белоруссии. По словам источника, участвующего в переговорах о поставках нефти из России на перерабатывающие заводы Белоруссии, повышение ценообразования рассматривается в пределах 25%.

Одним из факторов, повлиявших на принятие подобного решения, представители Белоруссии называют уменьшение прибыли в 2020 году от снижения нефтедобычи Россией, вызванного соглашением ОПЕК+. Также Белоруссия обосновывает обновление тарифов возросшими затратами на создание трубопровода, соединяющего отдельные разветвления нефтепровода "Дружба", соединяющего Новополоцкий НПЗ "Нафтан" и Мозырский НПЗ. Это строительство было призвано уменьшить стоимость перекачки нефти при возросшей подаче НПЗ с моря или из альтернативных источников — Украины и Польши. 

Другим фактором пересмотра тарифов приводят налог на экологию, введенный в 2020 году для предприятий по транспортировке нефти внутри страны. Этот налог, вероятнее всего, будет увеличен, и это скажется на снижении прибыльности нефтеперерабатывающих и нефтетранспортирующих предприятий.

Пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин также признал тот факт, что государственная нефтепроводная компания России была уведомлена партнерской стороной о рассмотрении увеличения тарифа на транспортировку нефти. По его словам, письмо получено сегодня и уже изучается руководством. Новые тарифы не разглашаются.

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пятница 20.11.2020 | 18:58
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