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​Бундестаг отказался поддерживать Северный поток-2
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​Бундестаг отказался поддерживать Северный поток-2

Партия АДГ просила рассмотреть проект «Обеспечение энергетической безопасности — поддержка Nord Stream 2»
Бундестаг не поддержал инициативу германской партии «Альтернатива для Германии» (АДГ) о внедрении мер по оказанию помощи строительству газопровода «Северный поток-2».

Партия АДГ просила рассмотреть проект «Обеспечение энергобезопасности — поддержка Nord Stream 2». Основой его был призыв к руководству страны простимулировать максимально быстрое окончание строительства трубопровода. 

Долгие переговоры не привели к единому мнению, хотя подавляющее большинство депутатов разных партий согласились с важностью газопровода «Северный поток-2» и пользой для Германии, так как он позволит снизить риски увеличения стоимости контрактов на газ для Европы за счет диверсификации источников и, соответственно, приведет к наращиванию энергонезависимости.

Вместе с тем, Бундестаг отклонил предложение партии АДГ 556-ю голосами против 83-х, пояснив, что продолжение работ по строительству газопровода не требует дополнительной помощи.  

Клаус Эрнст, представляющий Левую партию и курирующий секторы экономики и энергетики, поделился сведениями о шансах защитить «Северный поток-2» от американских санкций и спасти его для Германии. Одним из способов он предлагает введение ответных санкций Вашингтону, а также введение санкционных пошлин на ввоз СПГ из США, по крайней мере угрозу введения подобных санкций. "Мы можем действовать теми же способами, что и Америка, в частности вводить персональные санкции и запреты на въезд".

Проблема по газопроводу стала обсуждаться после дела об отравлении Алексея Навального, российского оппозиционера, когда многие политики из Германии, а также Европы и США согласились с вводом санкций по«Северному потоку-2», вплоть до прекращения его финансирования.

Германия пыталась согласовать с Соединенными Штатами отмену санкций за счет создания терминалов для СПГ из США, но на данный момент эти строительства приостановлены, и это, возможно, приведет к решающей конфронтации стран.

Бундестаг возлагает большие надежды на Джо Байдена в сотрудничестве двух стран, но пока он не поддерживает проект строительства газопровода, и Сенат даже рассматривает новые санкции для компаний, поддерживающих «Северный поток-2».сотрудничающие с российскими судами при завершении строительства газопровода.

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пятница 20.11.2020 | 19:39
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