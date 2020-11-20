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ЕС и Великобритания могут подписать соглашение по Brexit в этом году
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ЕС и Великобритания могут подписать соглашение по Brexit в этом году

В текущем году оканчивается переходный период по Brexit
Подписание соглашения между Лондоном и Брюсселем по политическим и экономическим отношениям после выхода Великобритании из состава Евросоюза подходит к завершению, но риски еще сохраняются, сообщает в своей статье газета The Guardian.

По сообщению прессы ближайшие раунды переговоров пройдут в онлайн-режиме из-за контакта Мишеля Барнье с человеком, у которого тест на коронавирус показал положительный результат.

Генсекретарь Еврокомиссии Илзе Юхансоне заявила, что по ключевым положениям соглашения остается все меньше нерешенных вопросов. 

Свои надежны на завершение подписания соглашения подтвердила и Урсула фон дер Ляйен. "В течении долгого времени переговоры продвигались медленно и требовали много терпения и труда, но сейчас мы видим огромное продвижение вперед по ключевым вопросам. И это здорово", - заявила она.

"Нам нужно многое успеть, вся группа работает сутки напролет, чтобы завершить соглашение до конца года", — добавила Урсула фон дер Ляйен.

Дипломатический чиновник из Евросоюза также подтвердил большой успех в переговорах, но заявил о присутствующих ключевых вопросах, которые требуют долгого решения.

"Существуют большие риски, что подписание соглашения не произойдет до конца года, так как на ключевые вопросы должен ответить Лондон, и только от него зависят сроки подписания договора", - добавил дипломат.

Вызывает беспокойство и 600-страничный пакет документов, который нужно перевести и напечатать на всех языках стран-членов ЕС.

В текущем году оканчивается переходный период по Brexit, и стороны должны прийти к соглашению о дальнейших экономических и политических отношениях. ​

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пятница 20.11.2020 | 20:08
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