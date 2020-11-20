Финансовые рынки в пятницу

Открытие на неоднозначном внешнем фоне с учетом рост цен на нефть, а также продления мягкой кредитно- денежной политики мировыми центробанками, привело к недолговременному снижению индикаторов российского рынка. Но после умеренной коррекции во второй половине дня российские индексы восстановились и даже перешли к положительной динамике.

К отрицательным факторам, включающим влияние пандемии и нервозность от введения локдаунов в основных европейских странах, аналитики относят также неразрешенные споры между ФРС и Минфином США, тормозящим способности страны поддерживать свою финансовую систему в активном состоянии.

Корректировку индексов во второй половине дня связывают с коррекцией падения мировых финансовых рынков. Пятничная активность, по традиции, не была слишком высокой, так как трейдеры не особенно практикуют открытие сделок и переход через выходные, и объем торгов составил всего 57,9 млрд руб.

Также замечено, что инвесторы минимизируют риски открытия длинных позиций на максимумах рынка и рыночных индексов, опасаясь негатива от второй волны коронавируса и сложной ситуации на фоне президентских выборов в США. Однако они не скидывают преждевременно позиций, возлагая надежды на принятие новых мер по финансовой поддержке в Соединенных Штатах и завершение судебных тяжб Трампа, признающего поражение в президентской гонке.

Этот баланс имеет краткосрочную задержку и может нарушиться в любую сторону, спровоцировав разнонаправленное движение индексов.

Коридор котировок на нефть в первой половине дня сохранился на моменте закрытия сессии четверга, и ко второй половине дня уже превысил эти границы. На закрытии сессии нефть марки Brent остановилась в районе уровня $44,5, повысившись на 0,8%.

Влияние рынка нефти, невзирая на волатильность доллара и наращивание нефтедобычи Ливией, основывается на положительных данных с остальных площадок. Нефть получила ощутимую поддержку после новостей из ОАЭ, отрицающих выход страны из союза ОПЕК+.

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