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Белоруссия хочет больше заработать на транзите нефти из РФ
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Белоруссия хочет больше заработать на транзите нефти из РФ

Планируется повысить плату на 25%
​Белоруссия хочет как можно больше зарабатывать на транзите нефти из России. Также власти страны предупредили о повышении тарифа на транзит со следующего года.

Планируется повысить плату на 25%. Обоснование такого тарифа довольно простое: Минск не дополучает доходов в текущем году именно из-за снижения транзитных объемов согласно условиям соглашения ОПЕК+. Данное соглашение предусматривает страны-участницы сократить добычу нефти ради того чтобы стабилизировать цены на мировом рынке.

Из-за этого происходит снижение транзитных поставок. В то же время в Белоруссии активно реализуется проект, согласно которому будет осуществляться строительство перемычки между нефтепроводом «Дружба». Данная перемычка позволяет соединить два НПЗ — Мозырский и «Нафтан». C 2021 года в стране ожидают повышения недавнего налога на транзит нефти по территории государства.

Ранее обе страны не смогли достичь соглашения касательно объемов и стоимости поставок топлива из России в Белоруссию. Решить спор могли лишь после того как Москва согласилась предоставить скидку в $15,7 за тонну топлива.

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пятница 20.11.2020 | 20:23
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