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Греция получит деньги от ЕС
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Греция получит деньги от ЕС

На сегодняшний день Греция входит в число тех стран, которые находятся в самом благоприятном положении
​Греции будет предоставлено 72 млрд евро из специальных фондов ЕС. Эти деньги будут использоваться для поддержки экономики, которая пострадала от пандемии, а также для проведения структурных реформ.

Об этом сообшил премьер-министр Греции. По его словам деньги поступят в течение следующих семи лет. Стоит отметить, что деньги будут идти с разных фондов и использоваться для различных сфер экономики.

На сегодняшний день Греция входит в число тех стран, которые находятся в самом благоприятном положении, поскольку сумма, которую она получит, будет самой высокой в еврозоне. Это может привести к глобальной трансформации национальной экономики страны, благодаря чему удастся избежать пониженной конкурентоспособности.

Греция одной из первых стран в ЕС представила в Брюсселе подробный проект, согласно которому будут реализованы ресурсы, которые страна получит. Данный проект планируется вынести на обсуждение посредством правительственной платформы OpenGov.gr уже в следующем месяце, а окончательно он будет утвержден на заседании парламента.

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пятница 20.11.2020 | 22:02
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