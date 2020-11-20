Греция получит деньги от ЕС

Об этом сообшил премьер-министр Греции. По его словам деньги поступят в течение следующих семи лет. Стоит отметить, что деньги будут идти с разных фондов и использоваться для различных сфер экономики.

На сегодняшний день Греция входит в число тех стран, которые находятся в самом благоприятном положении, поскольку сумма, которую она получит, будет самой высокой в еврозоне. Это может привести к глобальной трансформации национальной экономики страны, благодаря чему удастся избежать пониженной конкурентоспособности.

Греция одной из первых стран в ЕС представила в Брюсселе подробный проект, согласно которому будут реализованы ресурсы, которые страна получит. Данный проект планируется вынести на обсуждение посредством правительственной платформы OpenGov.gr уже в следующем месяце, а окончательно он будет утвержден на заседании парламента.

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