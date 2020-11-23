Фондовый рынок Гонконга открылся ростом высокотехнологических активов

Но развить свои успехи индекс не смог, обвалился и продолжил торги в около нулевой зоне, так и не показав единой динамики.

В положительной зоне проходят торги, связанные с высокотехнологическим и нефтяным сектором, а также продовольствием. В красной зоне проходят торги финансовых активов, связанных с игорным бизнесом в Макао, а также акции секторов недвижимости и авиаперевозок.

Финансовые активы крупнейшего инвестфонда Гонконга по недвижимому имуществу Link Reit теряют в ходе торгов 2,5%.

"Финансовый рынок Гонконга продолжает снижаться на фоне увеличения случаев заражения новым коронавирусом", - заявил эксперт по фондовому рынку Френсис Лунь.

В данный момент в Гонконге свирепствует четвертая волна коронавирусной инфекции. По данным специального административного района Китая в последний день выходных было зафиксировано 68 человек, инфицированных COVID-19, что является новым антирекордом с последнего месяца лета.

Фондовые рынки в Шанхае и Шэньчжэне начали торги небольшим ростом котировок от 0,14 — до 0,19%.

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