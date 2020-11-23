МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Новости рынка нефти, газа и драгметаллов
Bloomberg: США потеряют статус лидера страны-нефтепереработчика
logo

Bloomberg: США потеряют статус лидера страны-нефтепереработчика

Китай стремительно развивает и расширяет свой нефтеперерабатывающий сектор промышленности
По заявлению ​информационной компании Bloomberg, основанном на опросе экспертов по нефтяному рынку, в 2021 году  Китайская Народная Республика получит статус мирового лидера по переработке углеводородов. 

Мировые аналитики утверждают, что темпы восстановления нефтеперерабатывающей отрасли в Китае намного опережают нефтеперерабатывающую промышленность Соединенных Штатов и государств Европы, которые продолжают находиться под давлением кризиса, вызванного распространением коронавируса. 

Эксперты углеводородного рынка прогнозируют также снижение спроса на углеводороды в Европе на фоне все большего перехода на "зеленые" виды энергии.

Китай стремительно развивает и расширяет свой нефтеперерабатывающий сектор промышленности. Активно вводит в строй все новые и новые мощности по переработки нефти, такие как НПЗ в провинции Чжэцзян, первый из четырех запланированных нефтеперерабатывающих предприятий. При этом в США, наоборот, закрываются предприятия, связанные с переработкой "чёрного золота". Последним банкротом на энергетическом рынке США был крупный НПЗ в Луизиане Royal Dutch Shell. 

"С такими темпами восстановления и развития нефтеперерабатывающей промышленности Китай в недалеком будущем обгонит по объему переработки углеводородов Соединённые Штаты", - заявляет глава по анализу нефтеперерабатывающей индустрии компании Facts Global Energy.

Читайте также: Украина значительно увеличила запасы газа

понедельник 23.11.2020 | 09:15
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика
  • В среду глава управления гражданской авиации США Диксон своим постановлением снял запрет на пассажироперевозки самолётами 737 MAX
    Boeing 737 MAX возобновляет полеты в США

    Директор Федерального управления гражданской авиации США Стив Диксон абсолютно уверен в надежности авиалайнеров Boeing 737 MAX, но заявляет, что компании еще многое

    среда, 18.11.2020 | 16:44
    Индустрия
  • По данным августа, регистрация новых авто в Евросоюзе сократилась почти на 19%
    Падение октябрьских продаж автомобилей в Европе составило 7,8%

    Согласно отчёту за октябрь, Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA) отмечает падение продаж новых авто в европейских государствах до уровня 953,615

    среда, 18.11.2020 | 14:35
    Транспорт
  • Росту акций способствовала информация о том, что индекс S&P может резко вырасти в цене
    Илон Маск разбогател почти на $10 млрд

    ​Илон Маск смог приумножить свое состояние почти на $10 млрд.В настоящее время он располагает $99,3 млрд. Прибыль удалось получить после того, как акции Tesla выросли в

    вторник, 17.11.2020 | 18:33
    Индустрия
Все новости экономики
Финансы
  • Фонды, вкладывающие средства только в российские активы, потратили на Мосбирже $130 млн
    Мосбиржа купается в долларах

    Рекордные инвестиции в Российский фондовый рынок после выборов США ошеломили даже заядлых скептиков.В течение последних семи дней финансисты из-за рубежа

    пятница, 20.11.2020 | 16:18
    Инвестиции
  • Такой рост объясняется тем, что Tesla вскоре войдет в индекс S&P 500
    Акции Tesla выросли в цене

    ​Цена акции Tesla выросла почти до $509. Так, на закрытии торгов стоимость одной акции выросла на 2,6%, а за минувшие три дня котировки выросли больше чем на 20%. Таким

    пятница, 20.11.2020 | 14:49
    Ценные бумаги
  • Недельный прирост лиры составил 1%
    Турецкая лира укрепляется относительно доллара

    В пятницу турецкая валюта продемонстрировала рост на фоне увеличения главным финансовым регулятором страны ключевой процентной ставки и более

    пятница, 20.11.2020 | 14:21
    Ценные бумаги
Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok