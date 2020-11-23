Bloomberg: США потеряют статус лидера страны-нефтепереработчика

Мировые аналитики утверждают, что темпы восстановления нефтеперерабатывающей отрасли в Китае намного опережают нефтеперерабатывающую промышленность Соединенных Штатов и государств Европы, которые продолжают находиться под давлением кризиса, вызванного распространением коронавируса.

Эксперты углеводородного рынка прогнозируют также снижение спроса на углеводороды в Европе на фоне все большего перехода на "зеленые" виды энергии.

Китай стремительно развивает и расширяет свой нефтеперерабатывающий сектор промышленности. Активно вводит в строй все новые и новые мощности по переработки нефти, такие как НПЗ в провинции Чжэцзян, первый из четырех запланированных нефтеперерабатывающих предприятий. При этом в США, наоборот, закрываются предприятия, связанные с переработкой "чёрного золота". Последним банкротом на энергетическом рынке США был крупный НПЗ в Луизиане Royal Dutch Shell.

"С такими темпами восстановления и развития нефтеперерабатывающей промышленности Китай в недалеком будущем обгонит по объему переработки углеводородов Соединённые Штаты", - заявляет глава по анализу нефтеперерабатывающей индустрии компании Facts Global Energy.

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