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Российская вакцина Спутник V будет дешевле зарубежных аналогов
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Российская вакцина Спутник V будет дешевле зарубежных аналогов

Стоимость вакцины произведенной в Российской Федерации будет обнародована в ближайшем времени
«Спутник V» — российский противоковидный препарат — будет продаваться по более низкой себестоимости, чем его зарубежный конкурент от компаний Pfizer и Moderna, говорится на сайте создателя вакцины «Спутник V» в «Твиттере».

«Заявленная стоимость в $19,5 за единицу препарата от коронавируса фирмы Pfizer и 25-37 долларов за единицу препарата от американской компании Moderna в реальном мире означают, что стоимость вакцины конечному потребителю в долгой цепочке поставок составит $39 и 50-74 доллара на одного человека, соответственно. Для полной вакцинации требуется две единицы препарата Pfizer, «Спутник V» или Moderna. Однако стоимость вакцины «Спутник V» будет намного меньше», - добавлено в сообщении.

Стоимость вакцины, произведенной в Российской Федерации будет обнародована в ближайшем времени, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций.

Согласно данным ВОЗ, 11 августа 2020 года была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-18, созданная в Российской Федерации. Российская вакцина был зарегистрирована под названием «Спутник V». Разработчиком медпрепарата зарегистрирован Центр им. Гамалеи. Вакцина разработана на современной платформе, которая послужила базой для разработки еще нескольких вакцин. Последний пострегистрационный этап обширных клинических анализов начался 25 августа.

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понедельник 23.11.2020 | 11:27
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