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Стоит ли сотрудничать с брокером Weltrade
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Стоит ли сотрудничать с брокером Weltrade

Если трейдер хочет быстро увеличить свой капитал, он может воспользоваться 100-процентным бонусом на стартовый депозит
Брокерская компания Weltrade приглашает биржевых трейдеров к торгам на мировых фондовых площадках. Она выводит клиентские ордера на межбанковский рынок и обеспечивает широкий выбор инвестиционных активов. 

Трейдер может использовать золото, валюты, нефть и другие сырьевые товары. Эти финансовые инструменты позволяют диверсифицировать вложения и подобрать лучшую тактику ведения торгов.

  • Наименование компании — Weltrade
  • Год основания — 2007
  • Минимальный депозит — 25 долларов
  • Кредитное плечо — 1:1000
  • Спреды — от 0 пипсов
  • Скорость исполнения — от 0,5 секунд
В данной статье мы рассмотрим, как работает брокер Weltrade и что он предлагает своим потенциальным клиентам. Биржевой посредник владеет собственным сайтом, где описывает многочисленные преимущества перед конкурентами и рассказывает о своих профессиональных заслугах. При этом трейдеру не стоит делать быстрые выводы, лучше проверить компанию в сети, обозначить её репутацию и прочитать отзывы Weltrade. После этого торговец определит, чем на самом деле занимается компания и можно ли ей доверять.

Торговые условия и тарифы Weltrade.

Учитывая высокий уровень конкуренции, каждая брокерская компания стремится предоставить уникальные условия сотрудничества, которые позволят заработать на вложении капитала. На официальном сайте Weltrade указывается, что брокер работает уже более 14 лет, и за это время успел обслужить около 300 000 трейдеров из 18 государств.

Среди своих преимуществ брокер называет быстрый вывод средств. Weltrade гарантирует выплатить заработанные финансы в течение 30 минут. Компания обладает официальной лицензией от регулятора и контролируется государственными органами. Это повышает рейтинг её надёжности и позволяет клиенту обращаться к регулятору при возникновении проблем.

Брокер Weltrade предлагает на выбор 5 счетов:

  • Микро – аккаунт для новичков, который предусматривает минимальный порог вхождения. Чтобы стартовать на данном тарифе, потребуется всего 25 долларов. Скорость исполнения сделок составляет 0,9 секунд. Спреды плавающие от 1,9 пункта. Используется рыночный тип исполнения ордеров. Кредитное плечо достигает соотношения 1:1000. Комиссионные начисления отсутствуют.
  • Премиум – более продвинутый аккаунт, который предусматривает внесение 200 долларов. Скорость исполнение ордеров достигает 0,8 сек.
  • Про – тариф для профессиональных игроков, готовых инвестировать от 500 долларов. Сделки исполняются со скоростью 0,5 секунды. Уровень спреда сокращается до 0,5 пунктов.
  • ZuluTrade – счёт активируется после пополнения на 200 долларов. Скорость вывода заявок на межбанковский рынок составляет 0,7 сек. Спреды от 2,9 пипсов. Доступны маржинальные торги с кредитным плечом до 1:500. Комиссионные начисления составляют 1,5 пункта.
  • Digital – для старта потребуется всего 50 долларов. Спред плавающего типа от 0 пипсов. Кредитное плечо достигает 1:20.
  • Все торговые счета позволяют отправить деньги на хранение под 12% годовых. Трейдер может проанализировать свои потребности и выбрать один из представленных тарифов.

    • Какие инструменты и акции предлагает компания Weltrade?

    Чтобы правильного анализировать рынок и составлять корректные прогнозы, биржевые трейдеры могут использовать специальные приспособления. Брокер предлагает воспользоваться несколькими инструментами, среди которых калькулятор, экономический календарь и ежедневная аналитика от специалистов. Если трейдер не готов самостоятельно исследовать рыночную площадку, он может обратить внимание на прогнозы экспертов.

    Кроме того, клиенту доступен демонстративный счёт, позволяющий торговать в тестовом режиме с нулевыми рисками. Новичкам предлагаются семинары и тренинги, освещающие самые важные темы биржевых торгов.

    Если трейдер хочет быстро увеличить свой капитал, он может воспользоваться 100-процентным бонусом на стартовый депозит. Начисление бонусных средств осуществляется сразу после пополнения. Трейдер может работать с большим оборотом даже при относительно маленьком вложении капитала. Компания регулярно проводит розыгрыши и распределяет призовые места. Победители получают дополнительные финансы, которые можно вывести или использовать в торгах.

    Планируя зарабатывать на мировых рынках, следует проверить позитивные и негативные отзывы о Weltrade. Компания имеет довольно большой опыт сотрудничества, а потому клиенты часто высказывают своё мнение на тематических ресурсах. Обращая внимание на комментарии, трейдер узнает, кем является Weltrade: разводом или честной компанией.

    В последнее время в сети появляется всё больше подозрительных брокеров, и только качественная проверка поможет отличить профессионала от мошенника. Weltrade часто обсуждается на форумах и анализируется в обзорах. При желании потенциальный клиент легко найдёт комментарии и определит репутацию компании.

    Источник: Weltrade

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    понедельник 23.11.2020 | 11:45
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