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FxPro приглашает к сотрудничеству
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FxPro приглашает к сотрудничеству

Онлайн-брокер FxPro – один из лучших поставщиков услуг в сфере торговли на CFD
В период пандемии​ брокер FxPro намерен расширить партнерскую сеть. Условия программы доступны для широкого круга лиц, рассматривающих реферальную систему как вариант бизнеса в сети Интернет.

Стать партнером компании FxPro можно уже сегодня. Компания готова рассмотреть в качестве кандидатов владельцев собственных сайтов на финансовую тематику, каналов в популярных мессенджерах и других заинтересованных лиц.

По уверению представителей FxPro, чтобы начать зарабатывать на реферальной программе, достаточно на первых порах тратить на привлечение новых трейдеров всего 30 минут в день: размещать реферальную ссылку на своем сайте, в соцсетях, блогах, чатах.

Такое сотрудничество будет в первую очередь интересно владельцам рибейт-сервисов, разработчикам торговых роботов, профессиональным управляющим сайтов. Но попробовать себя в качестве партнера онлайн-брокера может любой желающий. Достаточно иметь желание развиваться, стабильный доступ к сети Интернет и полчаса свободного времени в день.

Онлайн-брокер FxPro – один из лучших поставщиков услуг в сфере торговли на CFD. Сейчас этот гигант индустрии нуждается в удаленных партнерах, и для многих пользователей такое сотрудничество может стать первым шагом к финансовой независимости.

Источник: FxPro



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понедельник 23.11.2020 | 13:59
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