Нефть достигла трехмесячного пика

Фармакологические компании из США и Германии Pfizer и BioNTech в прошедшую пятницу отправили запрос на разрешение срочного использования в Соединённых Штатах их вакцины от COVID-19. В ответ на это глава госпрограммы по организации вакцинации М. Слауи сообщил, что иммунизация, вполне вероятно, начнётся уже в десятых числах следующего месяца.

Однако, трейдеры не берут во внимание то, что заражённых по миру меньше не становится и многие страны продолжают вводить новые ограничения и локдауны.

Цена фьючерсов на Brent с поставкой в январе на бирже ICE Futures, Лондон, к текущему моменту достигла 45,44 доллара за баррель, что на 48 центов больше, чем было вчера в конце сессии.

Стоимость январских фьючерсов на WTI на онлайн-торгах биржи NYMEX, Нью-Йорк, к текущему моменту равна 42,79 долларов за баррель, что на 37 центов больше финальной отметки прошлой сессии.

Незадолго до этого, оба показателя прибавляли в стоимости более 2 процентов, достигая рекордной отметки с конца лета. Такой скачок был обусловлен тем, что вакцинация от компании AstraZeneca имеет возможность стартовать уже в начале зимы в случае получения разрешающих документов от властей.

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