Исландия изменила условия получения визы для иностранцев

По новым правилам, в стране можно будет находиться на протяжении шести месяцев без перерыва. При этом нужно иметь оплачиваемую работу с зарплатой почти с шестью нулями. Такие перемены были введены для того чтобы привлечь максимум иностранных инвестиций, а также квалифицированных профессионалов в сфере IT.

Стоит отметить, что хотя технически подобные инветоры вряд ли могут быть простыми туристами, однако в то же время они могут арендовать квартиры, посещать рестораны и путешествовать по стране. Таким образом, экономика страны будет получать дополнительные деньги.

Похожую стратегию заработка на иностранных гражданах используют небольшие островные государства, в частности, Бермуды, Барбадос, Каймановы острова, а также Эстония. В то же время условия, которые ввела Исландия, несколько отличаются своими требованиями по доходу. Ежемесячная зарплата иностранца должна быть равна минимум 1 млн крон, что равняется примерно 88 тысячам долларов в год.

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