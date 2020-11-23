РФ и Белоруссия готовятся к ответным санкциям против ЕС

В настоящее время представители двух стран планируют обсуждать дальнейшие взаимоотношения с Евросоюзом. Объединиться двум странами пришлось из-за довольно сильного экономического давления. Для адекватного ответа на это необходима четкая координация.

Недавно Белоруссия снизила свое участие в программе ЕС под названием «Восточное партнерство», обосновав это тем, что настоящие партнеры не вводят друг против друга санкции. Руденко также негативно отозвался касательно призывов белорусских оппозиционных сил вводить более строгие санкции против страны. Он полагаем, что подобные призывы негативно отразятся на международном авторитете страны.

Таким образом, введение ответных санкций со стороны Белоруссии может коснуться сотрудничества с Еврокомиссией и ЕС в вопросах атомной энергетики, борьбе с нелегально иммиграцией, преступностью и контрабандой наркотических веществ.

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