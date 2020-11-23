Зеленский заявил о необходимости возобновить экономические программы

Сейчас в стране действует карантин выходного дня и, по словам президента, его введение уже дало определенные результаты — количество заболевших немного снизилось. Властям необходимо сделать все возможное для того чтобы не допустить полную остановку экономики, поскольку это будет настоящей катастровой для всего украинского народа. Возобновить программы поддержки экономики важно для того чтобы оказать финансовую помощь как можно большему количеству граждан, оказавшихся без средств к существованию.

Ранее премьер-министр Д. Шмыгаль заявил, что правительство имеет план действий, направленных на поддержку бизнеса и ряда отраслей. Данные меры постоянно дорабатываются с учетом текущей эпидемиологической ситуации в стране и в мире.

Читайте также: В Китае возобновили строительство аэропортов