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Зеленский заявил о необходимости возобновить экономические программы
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Зеленский заявил о необходимости возобновить экономические программы

Сейчас в стране действует карантин выходного дня
​В. Зеленский уверен, что Украине необходимо как можно скорее возобновить свои экономические программы, действовавшие до карантина, а также ввести новые. Данный тезис был сказан на селекторном совещании, которое было посвящено вопросам противодействия коронавирусной пандемии.

Сейчас в стране действует карантин выходного дня и, по словам президента, его введение уже дало определенные результаты — количество заболевших немного снизилось. Властям необходимо сделать все возможное для того чтобы не допустить полную остановку экономики, поскольку это будет настоящей катастровой для всего украинского народа. Возобновить программы поддержки экономики важно для того чтобы оказать финансовую помощь как можно большему количеству граждан, оказавшихся без средств к существованию.

Ранее премьер-министр Д. Шмыгаль заявил, что правительство имеет план действий, направленных на поддержку бизнеса и ряда отраслей. Данные меры постоянно дорабатываются с учетом текущей эпидемиологической ситуации в стране и в мире.

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понедельник 23.11.2020 | 16:40
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