Китайские конкуренты Huawei хотят забрать долю рынка у компании

На фоне увеличивающихся ограничений со стороны США и Европы компания Huawei продала свой бренд Honor, для восстановления финансовой стабильности.

Заявление представителя китайского гиганта о невозможности производить свой главный процессор из-за разрыва цепи поставок, мотивировало конкурентов к мгновенному переделу рынка мобильных телефонов премиум- и среднего класса.

"Компании Xiaomi, Oppo или Vivo прогнозируют увеличение своих продаж смартфонов на мировом рынке за счет ограниченного санкционными рамками Huawei Technologies", - заявил управляющий производством мобильных гаджетов компании Realme.

Американский глава Белого дома и его команда в конце лета приняли санкционные меры, снижающие объемы поставок технических составляющих для процессоров смартфонов Huawei.

В начале года Huawei занимала лидирующее место по продажам смартфоном, но позже уступила рынок компании Samsung на фоне обвала на 23% комплектующих для производства процессоров, данные Canalys.

В Q3 рынок смартфонов распределился так: Huawei — 41,2%, Vivo - 18,4%, Oppo - 16,8% и Xiaomi - 12,6%.

Стремительней всех наращивает производство Xiaomi, разместив контракты на 100 млн мобильных устройств в Q4 и Q1 2021 года, в то время, как заказы Huawei обвалились на 55% до 42 млн смартфонов, заявляет Isaiah Research.

Эксперты предполагают, что продажа бренда Honor положительно отразится на поставках комплектующих, разработанных в США, на фоне выхода подразделения из-под санкционных ограничений.

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