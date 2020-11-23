В ЕС разрабатывают экостандарт Евро-7

Многие эксперты полагают, что его принятие ознаменует конец эры двигателей внутреннего сгорания, поскольку автопроизводители попросту прекратят их выпускать. У Евро-7А уровень выброса СО2 будет на 66% ниже, чем у Евро 6D.

У стандарта Евро 7D требования к выбросу будут гораздо жестче — на 90% по сравнению с предыдущими стандартами. Такие требования стали постепенно вводиться в связи со скандалами, связанными с намеренным занижением автопроизводителями показателей выброса.

Ярким примером этого служить «дизельный скандал» с Volkswagen. Компания в 2015 год устанавливала программное обеспечение, которое позволяло обойти экологические стандарты без непосредственных изменений в конструкции двигателя. Компанию обязали выплатить штраф в 1 млрд евро. В 2020 году суд в Германии обязали компанию выплатить финансовую компенсацию всем клиентам, пострадавшим из-за этого. Судебные процессы против концерта ведутся Австралии, Канаде и Великобритании.

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