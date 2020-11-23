В ОАЄ обнаружили новое месторождение нефти

О месторождении было сказано в Высшем нефтяном совете ОАЭ. Во время заседания было договорено увеличить резервы традиционной нефти до 2 млрд баррелей. Для этого был разработан и утвержден план нефтекомпании Абу-Даби ADNOC касательно операционных расходов в 122 млрд долларов на протяжение следующих пяти лет.

В течение этого времени ADNOC намерена инвестировать в экономику страны примерно 44 млрд долларов. Такие инвестиции позволят существенно стимулировать рост добычи, расширить сбыт и укрепить маркетинговые и торговые возможности компании. Это необходимо для того чтобы сохранить конкурентоспособность и и обеспечить лидерство отрасли в течение следующего полувека.

Ранее члены ОПЕК+ договорились снизить добычу нефти в текущих условиях пандемии. Ограничение планировалось в размере 9,7 млн баррелей в сутки. Данное соглашение вступило в силу начиная с 5 мая.

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