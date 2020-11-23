Байден заявил о назначениях своих представителей на ключевые посты

Госсекретарем может стать Т. Блинкен, постпредом при ООН — Л.Томас-Гринфилд, а советником по нацбезопасности — Дж. Салливан. При этом подчеркивается, что к национальной безопасности и внешней политике США будут иметь отношение только опытные профессионалы, которые имеют богатый опыт работы и могут достойно представить страну на международной арене.

Напомним, что в США состоялись очередные выборы президента страны. Пока что не все голоса остаются подсчитанными. К тому же процесс сильно тормозят различные судебные разбирательства, возникающие в процессе. Так, согласно, оценке СМИ Джо Байден, представитель от Демократической партии США, набрал нужное количество голосов для победы. Таким образом, он обошел действующего президента Д. Трампа. Байден уже сообщил о свое победе, однако Трамп заявил, что он поторопился с такими выводами.

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