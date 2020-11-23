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Украина покинула еще один договор СНГ
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Украина покинула еще один договор СНГ

По мнению украинских властей, в данном договоре имеются специальные механизмы для обмена информацией
​Украина покинула еще один договор СНГ, касающийся проведения согласованной монопольной политики.  Данное соглашение было подписано 25 января 2000 года. 

По мнению украинских властей, в данном договоре имеются специальные механизмы для обмена информацией. Их наличие является довольно рискованным и может в будущем использоваться для экономического давления на Украину.

Прекращение договора позволит снизить риск получения другими членами СНГ информации, которая может быть использована для негативных экономических манипуляций внутри страны. Это позволит также защитить экономические интересы и улучшить текущую защищенность особо важных и секретных данных.

Для Украины это уже не первый выход из подобного соглашения. Так, в начале июня страна отказалась от участия в соглашении о сотрудничестве погранвойск СНГ в научно-исследовательской сфере. Всего Украина вышла из 19 соглашений СНГ, включая стандартизацию вооружения и сохранения секретов в сфере охраны изобретений.

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понедельник 23.11.2020 | 21:05
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