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Генсек НАТО поздравил Байдена с победой
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Генсек НАТО поздравил Байдена с победой

Столтенберг поздравил Байдена с победой и призвал вместе противостоять различным угрозам, включая угрозы со стороны РФ
​Генсек НАТО Й. Столтенберг поговорил по телефону с Джо Байденом.

Оба надеются на то, что США продолжат поддержку НАТО как и было до этого. В следующем году планируется провести двустороннюю встречу, на которой будут обсуждаться важные для дальнейшего сотрудничества вопросы.

Столтенберг поздравил Байдена с победой и призвал вместе противостоять различным угрозам, включая угрозы со стороны РФ. В НАТО уверены, что необходимо сотрудничество для того чтобы успешно противостоять многочисленным угрозам, с которыми сталкиваются государства. Помимо России, к глобальным угрозам относятся терроризм, ракетная угроза и серьезное укрепление позиций Китая на мировой арене.

Напомним, что Байден победил на очередных президентских выборах в США. В настоящее время голоса по-прежнему не подсчитаны до конца, однако многие СМИ утверждают, что Байдену удалось набрать необходимое количество голосов для уверенной победы. Однако пока что формально Д. Трамп остается лидером США и пока что не намерен уходить со своего поста.

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понедельник 23.11.2020 | 21:41
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