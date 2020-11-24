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Фондовые индексы Америки выросли
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Фондовые индексы Америки выросли

Dow Jones прибавил 327,79 пункта и закрепился на отметке в 29 591,27, S&P 500 вырос на 20,05 пункта, до уровня в 3 577,59
В понедельник к завершению торгов ​основные индикаторы Нью-Йоркской товарной биржи продемонстрировали рост на фоне эффективности противоковидных препаратов и надежд на полное восстановление экономики в будущем году.  

По информации Нью-Йоркской товарной биржи, основные индексы завершили торги в зеленой зоне: Dow Jones прибавил 327,79 пункта и закрепился на отметке в 29 591,27, S&P 500 вырос на 20,05 пункта, до уровня в 3 577,59, Nasdaq поднялся на 25,66 пункта и достиг отметки в 11 880,63.

Котировки фьючерсов на нефть марки WTI с исполнением контракта в январе поднялись на 1,06%, до 42,87 за долл/барр. Котировки фьючерсов на золото обвалились на 2,07% и достигли стоимости в $1 833,70 за тройскую унцию.

Фондовый рынок США поддержала и положительная экономическая статистика страны, в частности, хорошие показатели по увеличению деловой активности в промсекторе и сфере услуг, пишет издание The Wall Street Journal. 

Однако, издание отмечает, что стремительное распространение пандемии коронавируса и оказываемое им воздействие на экономику страны сдерживают растущие желания инвесторов на фондовых площадках.

Глава подразделения банка Barings по общей стратегии высказал в газете опасения по поводу роста числа вновь заболевших коронавирусом в Европе и Соединённых Штатах, что провоцирует тревожные настроения. Кристофер Смарт также отметил: "Создается ощущение, что вводимые меры противодействия пандемии могут стать гораздо сильнее, чем ожидалось в октябре".

Читайте также: Нью-Йоркская фондовая биржа завершила торги в минусе

вторник 24.11.2020 | 07:56
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