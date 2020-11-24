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Администрация Трампа готова начать процесс передачи власти
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Администрация Трампа готова начать процесс передачи власти

Управление по общим вопросам администрации США заявило Джозефу Байдену о готовности запустить процедуру передачи полномочий главы государства
​Действующий президент США, не признававший поражение на выборах США, наконец-то с ней смирился и приказал запустить процедуру передачи власти согласно законодательству.

Управление по общим вопросам администрации США заявило Джозефу Байдену о готовности запустить процедуру передачи полномочий главы государства, сообщается руководителем ведомства Эмили Мерфи в письме, опубликованном в СМИ. 

Управление также открыло доступ новому президенту Джо Байдену и к финансовым средствам, требующимся для передачи полномочий. Команда Байдена раннее обращалась в Управление по общим вопросам администрации США с просьбой признать Джо Байдена новоизбранным президентом, на что получили ответ, что в юрисдикцию ведомства не входят судебные разбирательства по искам и жалобам и президент будет объявлен в рамках Конституции США.

На своем канале в  Twitter Дональд Трамп заявил: "В национальных интересах США я посоветовал, чтобы глава Управления по общим вопросам администрации США исполнили свои обязанности согласно законодательству. Своей команде я посоветовал поступить также".

Демократ Джо Байден по информации СМИ был признан победителем президентских выборов 7 ноября. Официальные данные по результатам выборов будут объявлены в декабре. Дональд Трамп до сих пор утверждает что президентские выборы США были сфальсифицированы и не признает их результатов. 

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вторник 24.11.2020 | 08:41
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