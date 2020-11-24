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Финам организует мастер-класс с асом фондового рынка
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Финам организует мастер-класс с асом фондового рынка

Мероприятие на платформе Zoom состоится в среду, 25 ноября 2020 года, в 19:00 мск
​ИК "Финам" организует мастер-класс с Эриком Найманом - самым известным трейдером на постсоветском пространстве. На его книгах, в частности на "Малой энциклопедии трейдера", профессионально выросли тысячи инвесторов, которые пришли на биржу с разными целями: научиться управлять личным капиталом, получить дополнительный источник дохода или обрести финансовую независимость.

Мероприятие на платформе Zoom состоится в среду, 25 ноября 2020 года, в 19:00 мск.

В рамках мероприятия Эрик Найман расскажет о секретах трейдинга, которые он накопил за 25 лет опыта на финансовых рынках. Гуру финансового рынка поделится секретами того, как управлять капиталом в кризис и своими эмоциями в торговле, а также расскажет, как составить инвестиционную стратегию для любой рыночной ситуации. Финансовый консультант расскажет о подходе к созданию портфеля на следующий год с учетом мощнейшего кризиса из-за пандемии, а также подскажет какие американские акции смотрятся наиболее привлекательными с точки зрения инвестиций с учетом победы Байдена в президентской гонке в США.

Участие в мероприятии будет полезно как начинающим, так и опытным трейдерам. Мастер-класс пройдет в два этапа: вначале Эрик Найман проведет лекцию, посвященную правилам торговых операций и поделится секретами трейдинга, после чего ответит на вопросы слушателей. В прямом эфире каждый желающий сможет задать свой вопрос и получить ответ от легенды финансового рынка, что сэкономит инвесторам массу времени и денег.

Участие в мастер-классе бесплатное, количество мест ограничено. Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться на странице мероприятия. 

Источник: Finam



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вторник 24.11.2020 | 09:53
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