Финам организует мастер-класс с асом фондового рынка

Мероприятие на платформе Zoom состоится в среду, 25 ноября 2020 года, в 19:00 мск.

В рамках мероприятия Эрик Найман расскажет о секретах трейдинга, которые он накопил за 25 лет опыта на финансовых рынках. Гуру финансового рынка поделится секретами того, как управлять капиталом в кризис и своими эмоциями в торговле, а также расскажет, как составить инвестиционную стратегию для любой рыночной ситуации. Финансовый консультант расскажет о подходе к созданию портфеля на следующий год с учетом мощнейшего кризиса из-за пандемии, а также подскажет какие американские акции смотрятся наиболее привлекательными с точки зрения инвестиций с учетом победы Байдена в президентской гонке в США.

Участие в мероприятии будет полезно как начинающим, так и опытным трейдерам. Мастер-класс пройдет в два этапа: вначале Эрик Найман проведет лекцию, посвященную правилам торговых операций и поделится секретами трейдинга, после чего ответит на вопросы слушателей. В прямом эфире каждый желающий сможет задать свой вопрос и получить ответ от легенды финансового рынка, что сэкономит инвесторам массу времени и денег.

Участие в мастер-классе бесплатное, количество мест ограничено. Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться на странице мероприятия.

Источник: Finam

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