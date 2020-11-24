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Ралли 2.0 рынка ЕМ не за горами
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Ралли 2.0 рынка ЕМ не за горами

За 2016-2018 годы рост капитализации рынков ЕМ составил 8,27 трлн долларов, тогда как за этот год уже превысил эти рекорды и составляет 8,32 трлн долларов
Ожидания инвесторов ралли 2.0 рынка ЕМ скоро увенчаются успехом.

После завершения выборного процесса в США и победы демократа Джо Байдена подогрелись интересы инвесторов, и, вследствие этого, наблюдается рост фондового индекса MSCI, бьющего рекорды с 2016 года. После восстановления рынка развивающихся стран и перехода в зону роста после затяжного кризиса, связанного с пандемией коронавируса, суммарное значение капитализации рынка увеличилось на 8.3 трлн долларов. То есть темпы роста капитализации уже превысили показатели предыдущего ралли 2016 года.

Многие инвесторы связывали отсутствие роста котировок в начале 2018 года со спорными моментами между Китаем и Соединенными Штатами, но называли это скорее перерывом, чем окончанием перехода инициативы в ранки развивающихся стран. По их мнению, второй этап ралли не должен заставить себя ждать после решения этих трений. Вполне вероятно, сейчас наблюдается ралли 2.0, особенно на фоне спада рынков от последствий пандемии.

За 2016-2018 годы рост капитализации рынков ЕМ составил 8,27 трлн долларов, тогда как за этот год уже превысил эти рекорды и составляет 8,32 трлн долларов.

Отмечается рост фондового индекса MSCI, достигшего рекорда с марта к S&P 500, отметив особый интерес к американским акциям. Эксперты ожидают дальнейшего роста данного индекса на фоне положительной динамика в течении 11-ти недель.

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вторник 24.11.2020 | 11:10
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