Золото упало в цене на фоне появления вакцины от коронавируса

Фьючерсы на этот драгоценный метал снизились до 1823,7 доллара. Потери составили 14,1 доллара.

Золото падает уже третью сессию при наличии новостей от Pfizer и Moderna. Сообщается, что вакцина от коронавируса показывает эффективность в 70%. Дополнительный фактор, который влияет на спад стоимости золота — политическая неопределенность в США. Так, Д. Трамп уже дал распоряжение передать власть Джо Байдену.

В то же время, аналитики отмечают, что золото может вернуться к первоначальным показателям и отыграть утраченные позиции в роли средства защиты от инфляции. Это произойдет, если ценовой рост будет набирать обороты, а мировые регуляторы отложат повышение ставок. Инвесторы пока что предпочитают другие драгоценные металлы, которые в данный момент не находятся под ударом.​

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