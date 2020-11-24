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Золото упало в цене на фоне появления вакцины от коронавируса
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Золото упало в цене на фоне появления вакцины от коронавируса

Фьючерсы на этот драгоценный метал снизились до 1823б7 доллара. Потери составили 14,1 доллара
​Хорошая новость о том, что появилась эффективная вакцина от коронавируса стала причиной спада стоимости на золото. Цена на этот драгоценный метал снизилась до середины июля 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Comex.

Фьючерсы на этот драгоценный метал снизились до 1823,7 доллара. Потери составили 14,1 доллара.

Золото падает уже третью сессию при наличии новостей от Pfizer и Moderna. Сообщается, что вакцина от коронавируса показывает эффективность в 70%. Дополнительный фактор, который влияет на спад стоимости золота —  политическая неопределенность в США. Так, Д. Трамп уже дал распоряжение передать власть Джо Байдену.

В то же время, аналитики отмечают, что золото может вернуться к первоначальным показателям и отыграть утраченные позиции в роли средства защиты от инфляции. Это произойдет, если ценовой рост будет набирать обороты, а мировые регуляторы отложат повышение ставок. Инвесторы пока что предпочитают другие драгоценные металлы, которые в данный момент не находятся под ударом.​

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вторник 24.11.2020 | 11:03
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