Экономика Германии в Q3 выросла на рекордные 8,5%

Ориентировочные данные показывали рост экономики в 8,2%. Эксперты не прогнозировали более существенный показатель.

Годовой показатель снижения экономики ФРГ составил 4%. Согласно предварительным данным, показатель находился на уровне в 4,3%.

На 10,8% увеличились потребительские расходы в Q3 относительно Q2. Госзатраты выросли на 0,8%. Инвестиции бизнеса в производство увеличились на 16%, а продажа товаров в другие страны взлетела на 18,1%.

Экономика Германии смола вернуть утерянный объем ВВП от кризиса вызванного вводимыми ограничениями на фоне распространения COVID-19, заявляют в Федеральном статистическом агентстве ФРГ.

В Q2 экономика ФРГ обвалилась на 9,8% относительно Q1 и на 11,3% — согласно годовой статистике.

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