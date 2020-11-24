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Renesource Capital напоминает о праздновании Дня Благодарения в США
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Renesource Capital напоминает о праздновании Дня Благодарения в США

Американские Фондовые биржи будут закрыты 26 ноября, а также закроются раньше 27 ноября
​Renesource Capital информирует, что в связи с официальными праздниками по случаю Дня Благодарения в США, 26 и 27 ноября денежные переводы в долларах (зачисление, вывод и перевод средств между счетами финансовых инструментов) проводиться не будут. 

Конвертация валюты с физической поставкой полученные 25 ноября 2020 года после наступления cut – off – time (10:00 AM GMT) будет исполнена на условиях SPOT/TOM.

Также, информируем вас, что Американские Фондовые биржи будут закрыты 26 ноября, а также закроются раньше 27 ноября 2020 года (в 18:00 GMT).

Торговля на бирже CME Globex будет проходить согласно графику.

Торговля на бирже ICE Futures US будет проходить согласно графику.

Брокерский отдел в эти дни будет работать в сокращенном режиме с 5:00 до 19:00 GMT (с 7:00 до 21:00 по Рижскому времени). 

Учитывая вышесказанное, просим Вас заранее планировать ожидаемые денежные потоки и платежи, в том числе для покрытия требований маржинального обеспечения. В случае возникновения вопросов просим Вас связываться с Вашим менеджером счета или отделом брокериджа. 

Источник: Renesource Capital

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вторник 24.11.2020 | 12:08
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