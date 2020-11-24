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В России прогнозируют спад объемов поставок энергоресурсов
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В России прогнозируют спад объемов поставок энергоресурсов

До 2040 года оборот нефти в Европе может снизиться практически вдвое
​России прогнозируют спад объемов поставок энергоресурсов в Европу уже в ближайшие 20 лет. Это связано с тем, что Евросоюз планирует снизить количество выбросов СО2 в атмосферу. Этот прогноз дал представитель компании «Лукойл» Л. Федун.

До 2040 года оборот нефти в Европе может снизиться практически вдвое. Газовые поставки также значительно сократятся, но это падение будет не столь сильным в том случае, если цены на данный вид топлива сохранятся.

«Лукойл» планирует модернизацию своих предприятий с целью соответствия условиям специального проекта под названием «Зеленая сделка». Данный проект был запущен ЕК в минувшем году. Помимо этого, компания может перестать заниматься сооружением крупных нефтеперерабатывающих комплексов.

Руководство компании намерено активно реализовывать проекты, которые смогут окупиться уже к 2035 году. Сегодня появляется отличная возможность для всей индустрии осуществлять многоразовую переработку пластика, что снизит спрос примерно на 3-5 млн баррелей в сутки.

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вторник 24.11.2020 | 12:14
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