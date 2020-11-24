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CША снова хотят ввести санкции против Китая
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CША снова хотят ввести санкции против Китая

Помимо этого, предлагается ввести увеличенные пошлины на товары из КНР
​США опять готовы ввести экономические санкции против Китая. Несмотря на то, что скоро власть в Штатах поменяется, Д. Трамп по-прежнему настроен крайне решительно в отношении КНР.

Как же планирует Трамп нанести удар по экономике Китая? Планируется создание альянса западных стран. Это объединение позволит эффективно противостоять растущему экономическому давлению, которое оказывают китайские товары на экономику США.

Алгоритм работы нового альянса планируется следующим: если Китай ограничивает или полностью запрещает импорт из-какого либо государства, то другие страны начинают активно покупать запрещенные товары и тем самым компенсируют убытки.

Помимо этого, предлагается ввести увеличенные пошлины на товары из КНР и запретить сотрудничество с производителем микросхем Semiconductor Maunufacturing.

Торгровое противостояние между странами длится уже три года и стороны никак не могут прийти к соглашению, которое устраивало бы всех. Аналитики говорят о том, что Трамп не смог добиться роста промышленного производства США за счет подобных санкций.

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вторник 24.11.2020 | 14:30
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