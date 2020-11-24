В России назвали дискриминацией новые санкции США

По его словам, такого рода неконструктивный подход никак не может способствовать улучшению российско-американских отношений. Он полагает, что такие меры со стороны США намерены существенно подорвать экономический потенциал российских предприятий.

Действия Вашингтона в России называются нелегитимными и призывают США отказаться от таких безосновательных обвинений. По словам Антонова, лучшей альтернативой в данном случае будет обращение к политико-дипломатическим методам. Госдеп США ввел санкции против российских компаний 24 ноября. Под запрет на свою деятельность попали такие известные предприятия как «Авиазапчасть», «Элекон» и Nilko Group, включая их дочерние предприятия. Таким образом, американским компаниям на законодательном уровне запрещается сотрудничать с вышеуказанными российскими.

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