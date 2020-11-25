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Экономика
Рынок нефти и газа
Мировые цены на нефть продолжают восстанавливаться
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Мировые цены на нефть продолжают восстанавливаться

Стоимость обоих марок нефти показывают максимальный рост с 5 марта
​В среду стоимость "черного золота" продолжает рост на фоне ожиданий инвесторов возможного увеличения спроса на углеводороды.

"Создание вакцины, а также реальное ее использование в ближайшее время вселили надежду в фондовых игроков на скорое восстановление мировой экономики," — заявила руководитель Vanda Insights.

Ведущие эксперты компании ANZ сообщили, что политическую напряженность на мировом фондовом рынке снизила информация, поступившая из США, о начале процедуры передачи полномочий главы Белого дома Джо Байдену, а также планируемом назначении на пост руководителя Минфина Джанет Йеллен.

В зоне внимания инвесторов находится вопрос предстоящей встречи ОПЕК+. Трейдеры надеются, что мораторий на ограничение по добыче углеводородов будет продлен, несмотря на стремительный рост нефти. 

Согласно статистическим данным American Petroleum Institute, запасы нефтепродуктов в США на прошедшей недели увеличились: нефти — на 3,8 млн барр., бензина — на 1,3 млн барр., а количество дистиллятов уменьшилось на 1,8 млн барр.

Цена фьючерсов на нефть Brent с осуществлением контрактов в январе на ICE Futures  составляет $48,25 за баррель увеличившись на $0,39 относительно вчерашних торгов.

Котировки фьючерсов на нефть WTI с поставкой в январе на NYMEX составляют $45,20 за барр., увеличившись на $0,29 относительно вчерашней сессии. 

Стоимость обоих марок нефти показывают максимальный рост с 5 марта, сообщают MarketWatch. 

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среда 25.11.2020 | 08:09
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