Новые санкции для российских и китайских компаний

Эту информацию власти США не прокомментировали, но, по некоторым источникам, Бюро по безопасности Минторговли США еще 6 ноября внесло в список 117 российских и китайских компаний, нарушающих запрет на поставку оружия в перечисленные страны. После официального подтверждения будут введены ограничения на сотрудничество с ними, а также финансирование этих компаний и выдачу лицензий на экспорт.

"Мы не планируем давать комментарии по этим вопросам", - Бюро отказало в просьбе подтвердить или опровергнуть данный перечень.

Совет нацбезопасности Белого дома и Госдепартамент также не дают никаких комментариев.

По данным некоторых агенств, штрафные санкции коснутся 28 российских компаний (в том числе АО "Авиазапчасть", научной корпорации "Иркут", разрабатывающей самолеты МС-21, АО "Завод Элекон", Nilco Group) и 89 китайских (Chengdu Best New Materials Co Ltd и Zibo Elim Trade). В дальнейшем списки могут быть расширены за счет компаний, занимающихся разработками и торговлей в сфере аэрокосмических исследований.

Ответная реакция правительства Китая в Twitter отражает осуждение властей США. Посольство КНР утверждает, что все китайские компании ведут законную деятельность и "соблюдают законы принимающих стран, в частности США". А вот со стороны правительства США, отмечает Китай, как раз наблюдается нарушение принципов международной торговли и конкуренции в условиях рынка. И этими действиями США нарушает условия инвестиционного и делового взаимодействия между КНР и США.

Читайте также: В Татарстане 13 сентября пройдут выборы президента