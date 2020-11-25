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Новые санкции для российских и китайских компаний
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Новые санкции для российских и китайских компаний

Бюро по безопасности Минторговли США еще 6 ноября внесло в список 117 российских и китайских компаний, нарушающих запрет на поставку оружия
Правительство США 24 ноября, во вторник, сообщило о новом санкционном списке, в который вошли китайские и российские компании за нарушение запрета на поставку оружия и товаров, используемых при производстве оружия, Ирану, Сирии и Северной Корее.

Эту информацию власти США не прокомментировали, но, по некоторым источникам, Бюро по безопасности Минторговли США еще 6 ноября внесло в список 117 российских и китайских компаний, нарушающих запрет на поставку оружия в перечисленные страны. После официального подтверждения будут введены ограничения на сотрудничество с ними, а также финансирование этих компаний и выдачу лицензий на экспорт.

"Мы не планируем давать комментарии по этим вопросам", -  Бюро отказало в просьбе подтвердить или опровергнуть данный перечень.

Совет нацбезопасности Белого дома и Госдепартамент также не дают никаких комментариев.

По данным некоторых агенств, штрафные санкции коснутся 28 российских компаний  (в том числе АО "Авиазапчасть", научной корпорации "Иркут", разрабатывающей самолеты МС-21, АО "Завод Элекон", Nilco Group) и 89 китайских (Chengdu Best New Materials Co Ltd и Zibo Elim Trade). В дальнейшем списки могут быть расширены за счет компаний, занимающихся разработками и торговлей в сфере аэрокосмических исследований.

Ответная реакция правительства Китая в Twitter отражает осуждение властей США. Посольство КНР утверждает, что все китайские компании ведут законную деятельность и "соблюдают законы принимающих стран, в частности США". А вот со стороны правительства США, отмечает Китай, как раз наблюдается нарушение принципов международной торговли и конкуренции в условиях рынка. И этими действиями США нарушает условия инвестиционного и делового взаимодействия между КНР и США.

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среда 25.11.2020 | 08:45
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