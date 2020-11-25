Dow впервые преодолел отметку в 30.000

На рост индексов повлияла и новость о том, что Джанет Йеллен, возможно, возглавит Министерство финансов США. "Политическая нестабильность, оказывавшая давление на мировые фондовые площадки, немного ослабла, благодаря информации о возможной новой должности Йеллен. Это один из тех прекрасных дней, когда все движется вверх", - заявил эксперт Baird Росс Мэйфилд.
Во вторник Американский фондовый рынок продемонстрировал рост индексов:
- Dow Jones взлетел на 1.54% до 30.046.24, максимальный показатель торговой сессии — 30.116,5
- S&P 500 поднялся на 1,62% до 3.635,41
- Nasdaq Composite увеличился на 1,31% до 12.036,79.
Читайте также: Nikkei находится на пике трех десятилетий