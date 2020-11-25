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Фондовый рынок
Dow впервые преодолел отметку в 30.000
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Dow впервые преодолел отметку в 30.000

Dow Jones взлетел на 1.54% до 30.046.24, максимальный показатель торговой сессии — 30.116,51
Ключевые американские фондовые индикаторы закрыли Нью-Йоркскую торговую сессию во вторник ростом котировок. При этом индикатор Dow впервые преодолел психологическую отметку в 30.000 пунктов на фоне информации о начале процедуры передачи полномочий главы Белого дома Дональда Трампа новому президенту США Джо Байдену. Положительную динамику роста добавили и новости об успехах новых противоковидных препаратов и скорой вакцинации в США.

На рост индексов повлияла и новость о том, что Джанет Йеллен, возможно, возглавит Министерство финансов США.  "Политическая нестабильность, оказывавшая давление на мировые фондовые площадки, немного ослабла, благодаря информации о возможной новой должности Йеллен. Это один из тех прекрасных дней, когда все движется вверх", - заявил эксперт Baird Росс Мэйфилд.

Во вторник Американский фондовый рынок продемонстрировал рост индексов: 

  • Dow Jones взлетел на 1.54% до 30.046.24, максимальный показатель торговой сессии — 30.116,5
  • S&P 500 поднялся на 1,62% до 3.635,41
  • Nasdaq Composite увеличился на 1,31% до 12.036,79.

Ценные бумаги компании Boeing поднялись на 3,29% на фоне обнародованных требований европейским регулятором для возобновлений сообщений самолетом 737 MAX.

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среда 25.11.2020 | 10:11
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