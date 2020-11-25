Dow впервые преодолел отметку в 30.000

На рост индексов повлияла и новость о том, что Джанет Йеллен, возможно, возглавит Министерство финансов США. "Политическая нестабильность, оказывавшая давление на мировые фондовые площадки, немного ослабла, благодаря информации о возможной новой должности Йеллен. Это один из тех прекрасных дней, когда все движется вверх", - заявил эксперт Baird Росс Мэйфилд.

Во вторник Американский фондовый рынок продемонстрировал рост индексов:

Dow Jones взлетел на 1.54% до 30.046.24, максимальный показатель торговой сессии — 30.116,5

S&P 500 поднялся на 1,62% до 3.635,41

Nasdaq Composite увеличился на 1,31% до 12.036,79.

Ценные бумаги компании Boeing поднялись на 3,29% на фоне обнародованных требований европейским регулятором для возобновлений сообщений самолетом 737 MAX.

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