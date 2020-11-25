Россия хочет получить скидку на ряд белорусских товаров

О таком намерении сообщил посол России в Белоруссии Д. Мезенцев. Он отметил, что если одна из сторон просит предоставить скидку на какие-то товары, то вторая сторона может рассчитывать на подобный подход ведения дел.

Такое решение может оказаться выгодным для обеих сторон и может обеспечить равноправные отношения двух государств. По словам Мезенцева, взаимная интеграция энергетической, в том числе и газовой сферы предполагает череду важных шагов навстречу друг другу. В таком случае можно рассчитывать на успешные переговоры по стратегически важным вопросам.

Белоруссия настаивает на том чтобы снизить цену на российский газ. В настоящее время данный показатель составляет 127 долларов за одну тысячу кубометров. По словам российского премьера Р. Головченка, правительство намерено поднять вопрос о цене на следующий год в ближайшее время.

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