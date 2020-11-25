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На импорт в США фосфатов из России вводятся пошлины
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На импорт в США фосфатов из России вводятся пошлины

Ввоз фосфорных удобрений из России за прошлый год оценивается суммами в пределах 299 млн долларов
Минторговли Соединенных Штатов 24 ноября озвучило внедрение предварительных налогов на ввоз из РФ и Марокко фосфатов, приняв это решение как следствие проведенных проверок о предоставлении незаконных субсидий производителям из этих стран. 

Департамент рассчитал пошлины в рамках 23,46% на ввоз марокканской продукции (от OCP Group и д.), 20,94% на продукцию от "Фосагро", 72,50% на импорт продукции российской компании "Еврохим" и 32,92% - для всех остальных компаний из России.

Данное постановление принято, основываясь на результатах расследования по заявлению американской компании по производству удобрений Mosaic Co. 

Ввоз фосфорных удобрений из России за прошлый год оценивается суммами в пределах 299 млн долларов, а из Марокко — ориентировочно в 729 млн долларов. Такие объемы привели к переизбытку предложения и ударили по ценовой политике на начало текущего года, корректируясь за счет огромного спроса в Бразилии и Индии.

Принятие окончательного решения Минторговли США планируется на 8 февраля 2021 года. После этого Комиссией по внешней торговле будет принято заключительное решение 25 марта.

По прогнозам банка BMO Capital Markets, введение в США налогов на импорт будет сохраняться. Размер предварительных пошлин существенно не изменяется при выносе окончательного решения, заметил представитель банка Джоэл Джексон.

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среда 25.11.2020 | 15:10
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