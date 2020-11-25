Поставки в сентябре российского СПГ в КНР выросли в 2 раза

Кроме того, данный результат — рекордный за все время торговли газом между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. По итогам месяца РФ заняла вторую строчку в списке поставщиков СПГ, выше — только Австралия. За месяц до этого Россия занимала четвертую строчку, опережали ее Катар, Индонезия и Малайзия.

Небольшие залежи газа внутри Китая не позволяют стране существовать только на своём продукте. По причине этого государство импортирует СПГ, преимущественно из России. РФ стала экспортёром в Китай в прошлом году, используя линию газопередачи«Сила Сибири». Два года назад поставки газа танкерным методом из залежей Ямала стала проводить компания «Новатэк».

Во 2-ом квартале текущего года цена экспорта по трубопроводу «Сила Сибири» упала на 10% и была равна $183 за тысячу кубометров газа. Отечественный СПГ, направленный по данному газопроводу, стал наиболее дешевым и выгодным для КНР.

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