Стоимость золота — стабильна

Спотовая цена на драгоценный металл находится на отметке 1807,42 доллара за тройскую унцию.

"Совершенно ясно, что сейчас все заинтересованы в сделках, которые принесут прибыль. С 11 ноября стоимость золота упала больше, чем на 150 долларов, и игроки на рынке рады возможности стартовать с низких позиций", - высказал своё мнение Р. Бхар.

С.Катке, сотрудник Axis Securities поведал, что падение доллара - отличный шанс для инвесторов, которые не имели возможности приобрести золото в начале весны этого года. "Принцип данной стратегии основан на продаже золота в наиболее краткие сроки на повышении", - поделился Катке.

Аналитики не прогнозируют скорый рост золота из-за ценных бумаг, которые бьют рекорды стоимости по причине хороших новостей о вакцинах от коронавируса и смене власти в США.

Однако аналитик из StoneX Р. О'Коннел сообщила, что укрепление стоимости драгметалла возможно по той причине что "вакцина не является панацеей от COVID, а рост темпов заражения вирусом по всему миру является существенной причиной для волнений во всех отношениях".

Торговые биржи застыли в ожидании обнародования документов с последнего собрания ФРС Соединённых Штатов.

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