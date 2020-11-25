МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Новости рынка золота и нефти
Стоимость золота — стабильна
logo

Стоимость золота — стабильна

Спотовая цена на драгоценный метал находиться неизменно на отметке 1807,42 доллара за тройскую унцию
​Стоимость золота прекратила колебания на торгах 25 ноября после падения на прошлых сессиях. Стоит учитывать, что падение доллара стало толчком для компенсации перехода в ценные бумаги и другие "ненадёжные" активы на новостях про возвращение экономики в нормальное русло после информации об успешных испытаниях вакцины.

Спотовая цена на драгоценный металл находится на отметке 1807,42 доллара за тройскую унцию.

"Совершенно ясно, что сейчас все заинтересованы в сделках, которые принесут прибыль. С 11 ноября стоимость золота упала больше, чем на 150 долларов, и игроки на рынке рады возможности стартовать с низких позиций", - высказал своё мнение Р. Бхар.

С.Катке, сотрудник Axis Securities поведал, что падение доллара - отличный шанс для инвесторов, которые не имели возможности приобрести золото в начале весны этого года. "Принцип данной стратегии основан на продаже золота в наиболее краткие сроки на повышении", - поделился Катке.

Аналитики не прогнозируют скорый рост золота из-за ценных бумаг, которые бьют рекорды стоимости по причине хороших новостей о вакцинах от коронавируса и смене власти в США.

Однако аналитик из StoneX Р. О'Коннел сообщила, что укрепление стоимости драгметалла возможно по той причине что "вакцина не является панацеей от COVID, а рост темпов заражения вирусом по всему миру является существенной причиной для волнений во всех отношениях".

Торговые биржи застыли в ожидании обнародования документов с последнего собрания ФРС Соединённых Штатов.

Читайте также: HSBC снизил 10-летний прогноз доходности по золоту на конец года до 0%

среда 25.11.2020 | 16:10
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости
  • Байден обещает лично проконтролировать немедленное получение финансовой помощи властями штатов, понесших особые потери от коронавирусной эпидемии
    Байден озвучил планы на первые 100 дней

    ​Джо Байден после своей победы в президентской гонке сообщает, что за первые 100 дней на посту президента США планирует провести реформу иммиграционной системы,

    среда, 25.11.2020 | 17:15
    США
  • В предыдущий раз экономика страны была в таком положении три года назад
    Экономика Нигерии продолжает снижение

    ​Экономические показатели Нигерии в текущем квартале упали более, чем на 3.5 процентов в годовом исчислении. В предыдущем квартале 2020 года снижение показателя

    понедельник, 23.11.2020 | 17:48
    Нигерия
  • Если эпидемиологический порог, установленный правительством Германии, будет превышен то карантинные ограничения продлятся автоматически на 14 дней
    В Германии намерены продлить карантинные ограничения

    Представители федеральных земель Германии в ходе оперативного заседания с Ангелой Меркель, запланированного на 25 ноября, намерены рекомендовать

    понедельник, 23.11.2020 | 15:34
    Германия
Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok