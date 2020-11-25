Сербия притормозила строительство ветки "Турецкого потока"

Основная ветка данного трубопровода пролегает по дну Черного моря, была запущена в январе 2020 года. В начале года были начаты поставки газа на территорию Болгарии, Греции и Северной Македонии.

В то же время участок для транспортировки на территорию Венгрии планировалось сдать в эксплуатацию до конца текущего года. Теперь же ситуация изменилась и строительство может затянуться до весны 2021 года.

Президент Сербской ассоциации природного газа В. Вулетич ранее неоднократно говорил, что большая часть болгарского и сербского участков газопровода соединяется специальной компрессорной станцией, которая расположена на территории Сербии. Отмечается, что данное сооружение будет достроено только в мае 2021 года.

Проблемы «Турецкого потока» в Сербии могут повысить зависимость РФ поставок газа через территорию Украины. В настоящее время «Газпром» платит за прокачку газа через территорию Украины в 2021 году.

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