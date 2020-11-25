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Рост экономики США в третьем квартале оценен в 33,1%
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Рост экономики США в третьем квартале оценен в 33,1%

Экономические показатели США в Q3 начали стремительно восстанавливать утраченные позиции
Рост валового внутреннего продукта США в третьем квартале, согласно уточненным статистическим показателям, составит 33,1% в годовом эквиваленте, сообщает Минторг США. 

Следовательно, Министерство торговли оставило на прежнем уровне данные по росту экономики США. Аналитики прогнозировали, что уточненные данные продемонстрируют более высокие результаты, на уровне 33,2%, пишет Trading Economics.

Согласно данным Q2, экономика Соединенных Штатов в нем обвалилась на 31,4%.

Экономические показатели США в Q3 начали стремительно восстанавливать утраченные позиции, после рекордного обвала из-за карантинных ограничений. Объем ВВП в Q3 увеличился на 3,3% по отношению к Q2.

Статистика министерства демонстрирует, что скорость роста потребительских расходов в Q3 ниже, чем планировалось, при этом данные роста капиталовложений бизнеса, инвестиций в жилищное строительство и экспорт были выше ожидаемых значений. 

Индикатор PCE Core, на который Федеральная резервная система обращает внимание при анализе рисков инфляции, в Q3 квартале вырос на 3,5%.



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среда 25.11.2020 | 16:40
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