Экономике Великобритании угрожает крупнейший спад за ее историю

Это связано с неутихающей пандемией коронавируса. Об этом заявил глава британского Минфина Р. Сунак. Министр уверен, что в текущем году ВВП Великобритании рискует упасть на 11,3%.

Несмотря на столь существенное понижение, восстановления стоит ожидать уже с 2021 года, а выйти в плюс удастся уже в 2022 году. При этом, последствия пандемии все равно так или иначе будут ощущаться. По прогнозам министерства, даже спустя пять лет ВВП все равно будет примерно на 3% меньше, чем это изначально заложено в проекте бюджета за март.

Ранее сообщалось, что Британия пережила сильнейший спад ВВП за всю свою историю – примерно на 20,4%. Начиная с марта этого года, власти страны потратили более 300 млрд фунтов стерлингов на борьбу с пандемией и поддержку малого бизнеса, который оказался наиболее уязвимым. Планируется выделить еще как минимум 280 млрд фунтов стерлингов, которые будут потрачены на тестирования, вакцинацию и покупку средств индивидуальной защиты.

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