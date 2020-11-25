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Китай срывает условия сделки с Газпромом
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Китай срывает условия сделки с Газпромом

Текущие объемы газовых поставок очень сильно отстают от ранее планировавшихся 5 млрд кубометров
​Китай срывает условия имеющейся договоренности с российским поставщиком газа «Газпромом». 

Нарушения договора касаются трубопровода «Сила Сибири», который запустили в минувшем году и стоимость которого равна 15 млрд долларов.

Текущие объемы газовых поставок очень сильно отстают от ранее планировавшихся 5 млрд кубометров. При этом пока не прокачано даже минимального контрактного объема в 4,25 млрд кубометров.

Хоть стоимость "голубого" топлива и снижалась, Китай продолжал закупать его примерно по 12 млрд кубов в сутки, что все равно ниже оговоренного контрактом объема. В четвертом квартале поставки немного выросли и превысили на 20% необходимый суточный объем.

Данной скорости по-прежнему не хватает для того чтобы как-то компенсировать образовавшийся провал в поставках в начале года. Несмотря на это, «Газпром» все равно продолжает усиливать свое присутствие на газовом рынке КНР. Прогнозируется, что рынок этой стране ближе к 2050 году обгонит европейский по объемам.

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среда 25.11.2020 | 18:19
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